Krstovic risponde a Pio Esposito: Inter furiosa, espulso Chivu ma è 1-1

14/03/2026 | 16:59:18

L’Inter frena ancora. Dopo il ko nel derby, è 1-1 contro l’Atalanta al Meazza. Inter che non è riuscita a chiudere la gara e ha subito il pareggio nel finale, tra le proteste.

Parte bene l’Inter, al 6′ tiro di Dimarco da buona posizione su lancio di Barella che termina fuori. La risposta dell’Atalanta però è molto pericolosa. Al 12′ uscita clamorosa di Scalvini che innesca un contropiede per l’Atalanta, concluso con un tiro di Scamacca, para Sommer in qualche modo. Al 24′ la sblocca l’Inter alla prima occasione. Proteste dell’Atalanta per un tocco su Kolasinac, l’arbitro lascia correre e allora Dumfries appoggia per Barella, bravo a vedere Esposito che calcia un diagonale di sinistro che batte Carnesecchi, non perfetto. Inter avanti 1-0 al Meazza a fine primo tempo.

Nella ripresa, parte meglio la compagine di casa, che cerca di chiudere la gara. Chance per Dimarco, palla alta. Thuram ha una doppia clamorosa occasione: la prima la calcia in curva, la seconda vede una bella parata di Carnesecchi. L’Atalanta cambia assetto e si gioca il tutto per tutto. Al minuto 82 pareggia clamorosamente l’Atalanta. Azione che sembra viziata da un fallo di Sulemana su Dumfries, l’olandese cade, ma Manganiello lascia proseguire con Sommer che respinge il tiro del giocatore per poi arrendersi al tap-in di Krstovic. Ma tutta l’Inter protesta. Dopo il VAR il gol è convalidato, Chivu viene espulso per proteste.

L’Inter si fionda in avanti. Tocco su Bonny, Inter che chiede un calcio di rigore. Anche stavolta si gioca. Assalto dei padroni di casa, nei 6 minuti di recupero. Ma non basta. Finisce 1-1 a San Siro. L’Inter sale a 68, l’Atalanta a 47. Occhio al Milan che potrebbe portarsi a -5 domani e in una settimana arrivare a dimezzare il distacco (prima del derby era 10 punti).

Foto: sito Inter