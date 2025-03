Krstovic illude il Lecce, il Milan la ribalta da 0-2 a 3-2 con l’autogol di Gallo e la doppietta di Pulisic

Il Milan vince in rimonta al Via del Mare: da 2-0 a 2-3. Dopo 49 secondi il Milan era passato in vantaggio sul campo del Lecce con la rete di Gimenez, ma dopo il check col VAR la rete viene annullata. Passano poco più di cinque minuti e a portarsi avanti è il Lecce, con il gol di Nikola Krstovic: ripartenza perfetta degli uomini di Giampaolo, il numero 9 giallorosso esplode un destro da fuori e non dà scampo a Sportiello. Al 15′ i rossoneri trovano di nuovo la via del gol, stavolta con Gabbia che deposita in rete una punizione di Hernandez. Anche in questo caso, però, il Var controlla e annulla per fuorigioco. Al 21′ il Lecce sfiora il raddoppio: Krstovic si libera di Walker e, con Sportiello a terra, colpisce il palo. Nella ripresa Conceicao inserisce Leao al posto di Jimenez. Al 53′ i rossoneri sfiorano la rete del pareggio con Gimenez: il messicano in area fa tutto da solo, riuscendo a rialzarsi da terra e mantenendo il pallone fra i piedi: il sinistro però picchia sul palo, con Falcone battuto. Ma è ancora il Lecce a trovare la via del gol con Nikola Krstovic che trova la doppietta personale dopo una bella azione corale della formazione di Marco Giampaolo: altro destro da fuori area, stavolta chirurgico, all’angolino, per il 2-0. Conceicao mette mano – di nuovo – alla formazione: dentro Joao Felix e Abraham, fuori Bondo e Gimenez. E il Milan torna in partita a Lecce a poco più di venti minuti dalla fine della partita. Bella azione dei rossoneri, che trovano la via della porta grazie a un’autorete di Gallo, su tiro impreciso di Joao Felix: decisiva la deviazione del terzino giallorosso. Al 72′ arriva anche il pareggio dei rossoneri con Pulisic che si conquista il calcio di rigore e poi lo trasforma con freddezza. All’81’ il Milan completa il ribaltone e segna il gol del 3-2: cross al bacio di Leao, inserimento e tap-in perfetti di Christian Pulisic sul secondo palo.

Foto: Instagram Milan