Krstovic ci mette la faccia: l’attaccante mostra i segni dei tacchetti del rigore decisivo

25/02/2026 | 23:15:42

Quando è il caso di dire metterci la faccia. Lo ha fatto in tutti i sensi, l’attaccante dell’Atalanta Nikola Krstovic. Il giocatore ha ricevuto un colpo in faccia al 94′, da Bensebaini che ha portato al rigore decisivo di Samardzic.

Sui social, Krstovic mostra i segni dell’impatto dei tacchetti del difensore del Borussia. Un impatto che gli è costato caro, una bella ferita in faccia. Ma è valsa la qualificazione agli ottavi di Champions della Dea.

Foto: Instagram Krstovic