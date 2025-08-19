Krstovic-Atalanta ai dettagli. Una rincorsa dal 10 luglio. Le cifre

19/08/2025 | 18:58:52

Nikola Krstovic all’Atalanta: siamo ai dettagli. Già lo scorso weekend vi avevamo svelato che il club bergamasco non avrebbe aspettato oltre martedì (oggi), massimo mercoledì (domani) per Muniz. È andata proprio così, l’ultima richiesta del Fulham per l’attaccante (50 milioni) era la sintesi di una incedibilità malgrado il contratto in scadenza. E già lo scorso weekend avevamo forzato per Krstovic all’Atalanta, spiegando ieri sera che la trattativa era in uno stato avanzato, ben oltre gli accostamenti (non troppo fondati) al Napoli e a un altro club straniero. In verità soltanto la Roma avrebbe potuto inserirsi, ma avrebbe dovuto cedere Dovbyk per accogliere un’altra punta centrale. E così l’Atalanta è entrata in scena e si appresta a chiudere con il Lecce: operazione da 25 milioni più bonus facilmente raggiungibili per arrivare a quota 30. Ancora qualche dettaglio e poi Krstovic sarà pronto per le visite. Particolare non indifferente: Krstovic era in lista Atalanta addirittura da quasi un mese e mezzo, era il 10 luglio quando lo avevamo messo in orbita Dea e fino a quel momento non c’era alcuna traccia.

Foto: x Lecce