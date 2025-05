Krstovic apre, Coppola risponde: parità tra Verona e Lecce (1-1). Salentini a pari punti con l’Empoli

11/05/2025 | 16:55:11

Parità Bentegodi tra Verona e Lecce all’intervallo: 1-1. La partita si è sbloccata al 24′ con la rete di Krstovic: bravo Morente a servire in verticale l’attaccante, Valentini e Ghilardi sbagliano l’uscita e il bomber si presenta a tu per tu con Montipò. La reazione degli scaligeri arriva al 41′ con la rete di Coppola. Sugli sviluppi di un calcio piazzato ben battuto da Suslov è totalmente ferma la difesa del Lecce, con Baschirotto fuori posizione e Pierret in ritardo. Il difensore, smarcato, la mette all’incrocio e riporta il punteggio in parità. Nella ripresa il Lecce resta propositivo, ma continua a soffrire le palle inattive con Coppola che sfiora la doppietta. La partita fatica ad accendersi anche per via della posta in palio particolarmente alta. Gli uomini di Giampaolo ci provano fino in fondo, ma il risultato non cambia. Termina così 1-1 al Bentegodi. Un punto che vede il Verona salire a quota 33 punti, a 5 punti di distanza dalla zona calda della classifica. Il Lecce, invece, rimane in piena bagarre salvezza a quota 28 punti insieme all’Empoli.

Foto: Instagram Verona