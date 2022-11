Kroos: “Casemiro non pensavo andasse via, è stato strano”

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos ha parlato ai microfoni di Movistar+ dell’addio del suo ex compagno di reparto Casemiro: “Ero sorpreso, pensavo fossero fake news inizialmente, spesso ci sono molte voci e molte volte non succede nulla. Poi me lo ha detto e all’inizio ero un po’ triste perché ricordi tutti gli anni insieme, tutte le cose che abbiamo vinto, senza perdere una finale, ma nel calcio è così, c’è chi va via e c’è chi viene.”

Foto: Twitter Kross