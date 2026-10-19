Krösche, svelati i dettagli del contratto e della clausola rescissoria con il Francoforte. Il Milan lo aspetta

19/10/2026 | 12:57:03

Il quotidiano tedesco Bild ha riportato i dettagli del contratto di Marcus Krösche, dirigente in orbita Milan, con l’Eintracht Francoforte, compresa la clausola rescissoria.

Il giornale ha parlato anche delle cifre relative allo stipendio di Krösche, che, come rivelato dallo stesso club in un comunicato ufficiale, verrà adeguato e dunque ridotto rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro. La riduzione prevista sarebbe nell’ordine di una percentuale a due cifre, seppur contenuta. Per quanto riguarda la clausola rescissoria, sempre secondo quanto riportato dalla Bild, questa non sarebbe esercitabile in qualsiasi momento, ma soltanto durante la sessione invernale di calciomercato, a gennaio. Il suo importo sarebbe fissato a una cifra di alcuni milioni di euro, accessibile però soltanto a un numero limitato di club, tra cui il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco e diverse squadre di vertice della Premier League. Ma indipendentemente da questi passaggi formali, il Milan conta di chiudere tutti gli accordi per inserire un’altra figura dirigenziale come Krösche in società.

Foto: Instagram Francoforte