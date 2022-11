Krösche (ds Eintracht): “Non credo che a Napoli siano felici di averci pescato agli ottavi”

Markus Krösche, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ai canali ufficiali del club, ha parlato del sorteggio che vedrà la sua squadra sfidare il Napoli agli ottavi di Champions.

Queste le sue parole: “Sapevamo che avremmo affrontato una grande squadra agli ottavi. Il Napoli è davvero un’ottima squadra e sta vivendo una stagione ottima. Un avversario difficile, ma c’era da aspettarselo. Non credo ci sia intenzione di non prenderci sul serio e non credo nemmeno che il Napoli sia felicissimo di incontrarci”.

Foto: twitter Eintracht