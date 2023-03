Krosche (ds Eintracht): “Non abbiamo intenzione di lasciar partire Kolo Muani”

Intervenuto ai microfoni di Sport1, il direttore sportivo, Markus Krosche, direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ha dichiarato la posizione posizione del club sul futuro di Randal Kolo Muani: “Fondamentalmente non abbiamo intenzione di lasciarlo andare quest’estate dopo solo un anno con noi. L’hype che si è creato intorno a lui è comprensibile e del tutto giustificato. Se lo merita dopo le sue grandi prestazioni, ma vogliamo continuare con lui e non necessariamente venderlo. Un’altra stagione con noi sarebbe un bene per lui”.

Foto: Instagram Francia