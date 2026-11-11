Kroos titubante sul Barça: “Con il loro stile di gioco, credo che non vinceranno la Champions”

11/11/2026 | 16:35:57

Toni Kroos, leggenda del Real Madrid e del calcio tedesco, non crede nella possibilità di vedere il Barcellona vincere la Champions League, come manifestato nel proprio podcast: “Con il loro stile di gioco attuale, trovo molto difficile immaginare il Barça come vincitore della Champions League. Scendi in campo contro avversari che difendono eccezionalmente bene e non ti lasciano giocare il tuo solito gioco. In queste situazioni, devi anche sapere come difenderti. Dal 75° minuto notiamo che tutti sono più stanchi, ma non cambiano il modo in cui chiudono gli spazi”.

Foto: Instagram Kroos