Kroos: “Taglio stipendi? Favorevole per cose utili, altrimenti diventa donazione al club”

Anche Toni Kroos prende posizione in merito al possibile taglio degli stipendi di giocatori. Il centrocampista del Real Madrid è intervenuto così ai microfoni di SWR Sport: “Una riduzione dell’ingagio è come una donazione a fondo perduto o nei confronti del club. Sono a favore del taglio, ma per cose utili. Molte squadre non hanno entrate pianificate. Dipende anche da quanto tempo si fermerà tutto. Se, ad esempio, il calcio si giocherà a maggio, si troveranno sicuramente soluzioni. Se è necessario fermarsi fino all’inverno alcuni club potrebbero non farcela”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid