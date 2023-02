Kroos sulla Superlega: “L’idea è cambiata, merita di essere ascoltata”

Il centrocampista del Real Madrid, il tedesco Toni Kroos, ha parlato della Superlega nel corso di un episodio del suo podcast. L’ex Bayern Monaco ha aperto all’idea della A22, società che spinge per creare una nuova competizione continentale: “Penso che vedremo la Superlega, ci credo per diversi motivi. L’idea è cambiata e merita di essere ascoltata. Nel nuovo progetto non sarà esclusa nessuna squadra, non ci saranno più membri permanenti. È una competizione sportiva, aperta, ma gestita dai club e non dalla UEFA. Penso che meriti almeno una possibilità. E’ giusto che la UEFA introduca una Nations League di cui nessuno ha bisogno? All’improvviso nessuno glielo chiede. Ecco perché penso che sia incredibilmente importante ascoltare altre proposte come la Superlega. Ho la sensazione che non ascoltiamo più”.

Foto: Instagram Kroos