Kroos sul gol annullato al Lipsia: “Era regolare, per me andava convalidato”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria sul Lipsia in Champions, e con grande sportività ammette che il gol del Lipsia andava convalidato: “All’intervallo abbiamo parlato molto di quello che è successo al secondo minuto, del gol del Lipsia che è stato annullato. Non era fuorigioco. C’è stata una piccola spinta sul portiere. Non so se l’avete visto ma penso che questo non sia a favore del calcio. Non è una questione se sia un gol in favore del Lipsia, penso semplicemente che sia un gol regolare. Che ne pensi?”, hanno chiesto a Kroos dallo studio, e lui ha risposto: “Penso che alla fine abbia chiamato fuorigioco perché un giocatore ha disturbato il portiere ma il portiere non avrebbe comunque raggiunto la palla ed è per questo che l’arbitro doveva convalidare”.

Foto: Instagram Kroos