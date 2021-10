Kroos sul Clasico: “In quei 90 minuti si ferma tutto e conta solo ciò che accade in campo”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha parlato così ai canali ufficiali della Liga dell’imminente Clásico di domenica contro il Barcellona: “Il Clásico è sempre una partita speciale, tutti sanno che questa gara è diversa dalle altre. Mi sento fortunato ad aver giocato tanti Clásicos nella mia carriera… Una sfida così è sempre impronosticabile. Non importa se ci arrivi da primo della classe o meno, per 90 minuti si ferma tutto e conta solo quello che succede in campo. Noi ovviamente andremo a Barcellona per vincere, l’obiettivo del Real Madrid anche quest’anno è portare a casa tanti titoli”.