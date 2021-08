Kroos regala speranze ai tifosi del Real su Mbappé: “Forse un giocatore di Parigi si unirà a noi”

Come riportato da Marca, Toni Kroos ha aggiunto del pepe alla vicenda legata al futuro di Kylian Mbappé. E lo ha fatto nel podcast ‘Einfach mal Luppen‘ che condivide con il fratello Felix Kroos : “Il trasferimento potrebbe essere positivo per noi perché il nostro più grande rivale ha perso il suo miglior giocatore (sulla firma di Messi al PSG). E forse ne verrà fuori qualcosa di meglio. Forse un giocatore di Parigi si unirà a noi… non so “.

Foto: Twitter personale Toni Kroos