Kroos: “Mbappé ed Halaand i giocatori più interessanti sul mercato. Duro colpo la partenza di Ramos e Varane”

Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, è intervenuto ai microfoni de Bild per un’intervista a tutto campo. Il calciatore si è anche soffermato sul possibile futuro in Blancos di Halaand e Mbappè, sulle partenze di Sergio Ramos e Varane e sull’arrivo di Alaba. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Su Mbappè e Halaand

“Preferisco parlare di acquisti che sono già stati ufficializzati, ma siccome il Real vuole sempre i migliori, non mi sorprenderei se Mbappé arrivasse. Insieme a lui, Haaland è certamente il giocatore più interessante sul mercato, anche se ha un prezzo molto alto. Non dobbiamo dimenticare che stiamo anche completando il nostro nuovo stadio, di certo non gratuitamente”.

Sulla partenza di Ramos e Varane e sull’arrivo di Alba

“Con l’addio di Ramos e Varane abbiamo perso il nostro centrale (coppia difensiva) degli ultimi otto anni. Ramos ha giocato più di 600 partite con il Real, ha segnato più di 100 gol e ha vinto 22 titoli. Varane e lui non giocavano gratis. Se vuoi sostituire quei giocatori di quel livello, è costoso”.

Foto: Instagram Kroos