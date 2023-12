Kroos, possibile ritorno in nazionale. Anche il ct Nagelsmann gli apre le porte

Il ritorno in nazionale di Toni Kroos sembra farsi sempre più concreto. Dopo che lo stesso centrocampista del Real Madrid ha ammesso di aver preso in seria considerazione un ritorno nella Mannschaft durante i prossimi Europei che si terranno proprio nel suo paese, anche il commissario tecnico Julian Nagelsmann si è espresso sulla questione e, come previsto, non ha chiuso la porta al centrocampista del Real Madrid: “Se si comporta al meglio, potrei richiamarlo”, ha detto durante un’intervista in diretta al programma Sportstudio dell’emittente televisiva tedesca ZDF. Il successore di Hansi Flick alla guida della Mannschaft ha aggiunto: “È un’idea molto interessante. Dobbiamo pensare a tutti i giocatori che hanno il passaporto tedesco, credo che questo sia il mio compito. Ho parlato molto con Toni, anche prima del mio incarico di allenatore, perché lo considero un giocatore e una persona eccezionale”.

Foto: Twitter Real Madrid