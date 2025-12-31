Kroos: “Mondiali 2026? Occhio al Marocco, per me è tra le favorite”

31/12/2025 | 17:31:37

Intervistato dalla Bild, Tony Kross, ex centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha parlato sui prossimi Mondiali del 2026.

Queste le sue parole: “Tra le favorite per vincere il Mondiale? Potrebbe essere una sorpresa, ma dirò il Marocco. Mi dispiace, non dico il Brasile. Ma se vincono, mi va bene. Nell’edizione giocata nel 2022 in Qatar il Marocco ha già sorpreso tutti arrivando fino alle semifinali. Sono molto forti dal punto di vista tecnico. E negli ultimi anni sono migliorati molto”.

In merito alle possibilità di risalita per la sua Germania: “La Germania ha sempre una possibilità, ma non la vedo tra le favorite. Probabilmente arriveranno di nuovo ai quarti di finale o alle semifinali, ma li stimo un po’ più bassi di Spagna, Portogallo, Francia e Marocco”.

Foto: Instagram personale