Kroos: “Messi non meritava di stare nei top 3 dei Best Fifa Awards”

Toni Kroos è solito pubblicare un podcast -che si intitola Einfach mal luppen – che registra assieme a suo fratello. Di solito, lo utilizza per raccontare aneddoti e retroscena. Questo il parere del centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca sul premio della Fifa per miglior giocatore del 2020 : “Lewandowski ha meritato il premio di miglior giocatore del Best Fifa Awards. Però, secondo me, Messi non rientrava nei primi tre della graduatoria, perché non penso che abbia fatto così bene nel 2020“. Kross si è poi complimentato con Flick, tecnico del Bayern Monaco, e ha raccontato un aneddoto divertente: “Ho avuto un solo problema con lui, ai tempi della Nazionale (era il vice di Loew, ndr)e fu quando mi sveglio varie volte per andare a fare colazione fuori durante il Mondiale del 2014. Non fu il massimo, ma ci sono passato sopra“.

Foto: Twitter Toni Kroos