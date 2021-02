Kroos: “L’Atalanta gioca bene, abbiamo molte assenze ma ci adatteremo”

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l’Atalanta.

Queste le parole del tedesco: “Dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto ultimamente, mancano parecchi giocatori. Chi è qua deve dare il massimo, così possiamo fare meglio. Cerchiamo sempre di controllare il match e di fare possesso palla, domani affronteremo una squadra che gioca diversamente, sarà facile adattarci. Domani comunque ci aspetta una sfida complicata, ma lo sapevamo”.

Cosa succede quando ci sono tutte queste assenze?

“Ogni partita è come una finale, la Champions League inizia adesso. Dopo la fase a gironi ogni gara è una finale, ma non sarà semplice contro una squadra che sa come giocare e attaccare. Cercheremo di interpretare la partita, domani dovremo anche difendere”.

Fai parte del centrocampo con Modric e Casemiro.

“Ci sono diverse opinioni, tutto dipende molto dal centrocampo. In gare come questa ogni fase è importante, puoi vincere o perdere una partita in base a come giochi in ogni zona, dobbiamo stare attenti. Se costruiamo bene a centrocampo abbiamo buone possibilità di far bene”.

Non ci sarà Benzema. E nemmeno Sergio Ramos. Sarai tu il giocatore chiave?

“Io provo a essere me stesso sia in campo che nello spogliatoio. Ci sono tanti compagni di squadra con cui mi confronto da tempo, mi trovo benissimo con loro. Cerco di dare il massimo”.

Come affrontate queste partite?

“Io amo il mio club e la mia squadra, voglio sempre il meglio sotto tutti gli aspetti. Sono un giocatore, la prima cosa che penso è che voglio fare il massimo dal punto di vista sportivo”.

