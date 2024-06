Kroos lascia con un record: eguagliato Muller con 151 presenze in Champions come tedesco più presente

Toni Kroos tocca oggi quota 151 partite disputate in Champions League. In questo modo, il madridista eguaglia il record di Thomas Muller, diventando il giocatore tedesco con più presenze di sempre nella massima competizione continentale.

Kroos lascerà il calcio dopo gli Europei, questa sera sarà quindi l’ultima gara in un club.

Foto: Instagram Kroos