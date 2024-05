Kroos: “La finale di Champions sarà il mio ultimo sforzo per il Real. Non c’è tempo per pensare al ritiro”

Intervenuto ai microfoni di Real Tv, il centrocampista Toni Kroos ha così parlato in vista della finale di Champions League contro il Borussia Dortmund: “Non è facile vincere titoli senza la squadra. Ho visto la loro partita contro il PSG, giocare contro squadre tedesche è sempre difficile, le abbiamo affrontate tutte in questa stagione: Lipsia, Bayern e ora Borussia Dortmund”.

Sul ritiro: “Questa sarà la mia ultima partita, ma non ci penso adesso. Non c’è tempo per pensare, sono solo concentrato sulla vittoria della Champions League”.

Sulle sue emozioni: “Ho cercato di non piangere, ma quando ho visto mia figlia piangere… è stato molto difficile per me. Non dimenticherò mai questi momenti. Li ricorderò per sempre, anche i miei figli e mia moglie”.

Sull’omaggio riservatogli dal Real: “Quando sono arrivato nel 2014, non avrei mai immaginato di avere un addio come questo. È stato così speciale che rimarrà con me per sempre”.

Sulla finale di Champions: “È stata una buona stagione, ora non avrebbe senso perdere la finale. Sarà il mio ultimo sforzo per il Real Madrid”.

Foto: Instagram Kroos