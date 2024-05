Kroos incorona Bellingham: “Sei più che pronto per prendere il controllo”

Toni Kroos lascerà il calcio giocato al termine degli Europei. A salutare il suo compagno di squadra è stato Jude Bellingham che con un messaggio su Instagram: “Un anno non è bastato. Grazie per tutto quello che hai dato alla squadra, è stato un vero piacere godere il ​​tuo calcio e la tua personalità di tifoso e ancora di più come compagno di squadra. C’è ancora del lavoro da fare in questa stagione, ma ti auguro tutto il meglio per quello che ti aspetta per te e la tua famiglia. Leggenda!”.

Bella anche la risposta di Kroos: “Grazie amico mio. Più anni insieme sarebbe stato ingiusto. Mi sono goduto ogni minuto da quando sei entrato! Sei più che pronto a prendere il controllo! A 20 anni…”.

Foto: Instagram Real