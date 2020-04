Kroos: “Il mio pensiero è stato tradotto male, è logico rinunciare a parte dello stipendio”

Nei giorni scorsi avevano suscitato parecchie polemiche le dichiarazioni di Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, che aveva definito la riduzione dei salari dei calciatori “una donazione ai club”. Ora, dopo che il club ha deciso di attuare la riduzione, l’ex-Bayern ha corretto il tiro tramite un post sui propri profili social: “Il mio pensiero potrebbe non essere stato tradotto correttamente o alcuni potrebbero non voler capirlo. Dal primo momento, la mia opinione, è questa: se possiamo aiutare i lavoratori e le aree del club, è logico rinunciare a una parte del nostro stipendio, qualcosa che è stato verificato oggi.”

Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender.Desde el primer momento,mi opinión bien me conocéis,es ésta:si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el Club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario,algo que se ha podido comprobar hoy.

— Toni Kroos (@ToniKroos) April 8, 2020