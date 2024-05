Kroos: “Il miglior modo per ritirarsi sarà vincendo la Champions. E magari l’Europeo”

Toni Kroos ha salutato il Real Madrid ieri sera, dopo un “pasillo de honor” al Bernabeu. Il tedesco lascerà il calcio dopo Euro 2024 in Germania.

Queste le sue parole: “Il miglior modo per ritirarmi è vincere la Champions League. E magari l’Europeo in Germania. Stavo provando a essere forte, poi ho visto la reazione dei miei figli. Stavano piangendo e questa cosa mi ha distrutto. Posso solo ringraziare tutti i tifosi del Real Madrid, la società, i miei compagni, lo stadio. In questi dieci anni – prosegue Kroos – mi sono sempre sentito a casa. Sono stati indimenticabili. Sono arrivato a questa partita con una sensazione diversa, perché sapevo che fosse l’ultima, ovviamente. Ho detto che volevo godermela il più possibile e l’ho fatto per 85 minuti, come ho sempre fatto. E ritengo di essere stato abbastanza forte… Finché non ho visto i miei figli piangere, quel momento mi ha ucciso. Per questo ho voluto ufficializzarlo prima di questa partita, così da domani potremo dimenticarcene. La soluzione migliore sarebbe vincere la Decimoquinta”.

Foto: Instagram real Madrid