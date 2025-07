Kroos: “Ho scelto di ritirarmi quando ero ancora al top. Modric? Al Milan farà benissimo”

05/07/2025 | 14:32:29

Toni Kroos ha scelto di dire addio al calcio giocato al termine della sua ultima stagione con il Real Madrid e la nazionale tedesca. Una decisione presa, spiega, per lasciare il campo nel momento migliore, senza scendere a compromessi con il fisico o il minutaggio. “Ho sempre pensato di ritirarmi al top. La mia ultima stagione è stata una delle migliori della mia carriera. Non volevo entrare in quella dinamica in cui giochi di meno, fai panchina e convivi col dolore”, ha raccontato a SportWeek. Diversa invece la scelta dell’amico e compagno di lunga data Luka Modric, che si appresta a iniziare una nuova avventura con il Milan, una volta concluso il Mondiale per club con il Real. Nonostante i 39 anni, Kroos è convinto che il croato possa ancora incidere: “Luka è sempre stato speciale. Non perderà mai la sua qualità, anche con un livello fisico diverso”. Nel corso dell’intervista, l’ex regista tedesco ha espresso anche un’opinione sull’evoluzione della Serie A: “Per anni le squadre italiane non riuscivano a tenere l’intensità richiesta dal grande calcio europeo. Ma da un paio d’anni il livello è chiaramente cresciuto. Il miglioramento è evidente”.

Foto: Instagram Kroos