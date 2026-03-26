Kroos: “Ho avuto fame fino alla fine. Ho sempre saputo di voler lasciare il club nel modo che merito”

26/03/2026 | 14:07:39

L’ex giocatore e leggenda del Real Madrid, Toni Kroos, è stato ospite nella terza giornata della Settimana Bianca della Real Madrid Graduate School. Queste le sue parole:

“Il mio rapporto con il Real? Ho avuto fame fino alla fine. E quando vincevi la Champions League, il giorno dopo il presidente ti diceva di puntare alla successiva. Potevi goderti qualche ora, fino al giorno seguente, quando il presidente ti diceva: ‘Benissimo, ci vediamo qui l’anno prossimo, nello stesso posto, con lo stesso trofeo ‘. Può sembrare banale, ma non ti lascia rilassare. In questo club, hai sempre in mente ‘Champions League, Champions League, Champions League’. Le tre vittorie consecutive in Champions? Eravamo una squadra. C’erano molti grandi giocatori, ma capivamo che quando l’arbitro fischiava, tutti volevamo la stessa cosa. Volevamo tutti vincere, e questa era la chiave . Eravamo anche molto bravi; se sei una squadra scarsa, non vinci la Champions League. Il mio ritiro dal calcio? Mi sono ritirato perché non ho mai voluto arrivare al punto in cui non mi sentissi più così bene e iniziassi ad avere problemi fisici. La sensibilità con il pallone non svanisce mai; ce l’ho ancora. Ho sempre saputo di voler lasciare il club nel modo che merito, nel modo che merita e nel modo in cui voglio che i tifosi mi ricordino, perché quest’ultima immagine è molto importante per me . Sono molto contento di questa decisione; è esattamente come l’ho sempre voluta. Non potevo certo pianificare di vincere la Champions League perché l’avevo già deciso. Alla fine, tutto è andato per il meglio, con la Champions League e la Liga: non poteva andare meglio”.

Foto: Instagram Kroos