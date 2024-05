Kroos: “Fuorigioco di de Ligt? Non esiste ancora un responso ufficiale”

“Era davvero fuorigioco quello del Bayern?”. Da giorni, ormai, il mondo del calcio parla del gol annullato a de Ligt nella semifinale di Champions tra Real Madrid e Bayern Monaco. Intervenuto ai microfoni di Einfach Mal Luppen Podcast, il centrocampista dei Blancos, Toni Kroos, ne ha così parlato: “Non ho ancora ricevuto una risposta, non esiste un responso ufficiale. Tutti hanno visto l’immagine, ma finora non è stata trattatista alcuna linea. Se fosse davvero fuorigioco, non ci sarebbe neanche bisogno di discutere. L’errore è stato del guardalinee: doveva aspettare ad alzare la bandierina. L’arbitro confidava nel fatto che l’assistente fosse sicuro perché sembrava davvero convinto. Ma la gestione è stata pessima. Il gioco doveva continuare senza alcun dubbio. Ma io ho un’altra domanda: senza il fischio siamo sicuri che il Bayern Monaco avrebbe segnato?”.

Foto: Instagram Kroos