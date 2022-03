Kroos finalmente in gruppo, possibile l’impiego contro il Paris Saint Germain

Cresce l’attesa per l’importantissima partita fra Real Madrid e Paris Saint Germain, due squadre che nella giornata di domani si affronteranno al Santiago Bernabeu in una gara valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. La vigilia della sfida, oltre ad essere alimentata dall’entusiasmo di rito per quella che si preannuncia come una finale anticipata della competizione, è stata caratterizzata dall’incertezza legata alle condizioni fisiche di alcuni elementi cruciali nelle rose delle due squadre.

In mattinata era trapelato cauto ottimismo sul possibile recupero di Kylian Mbappé nelle fila dei parigini, mentre da As arrivano notizie riguardanti le condizioni di Toni Kroos. Nella giornata di ieri erano state riportate informazioni che facevano trapelare un possibile impiego del centrocampista, che però non aveva ancora svolto una sessione di allenamento con il gruppo, cosa avvenuta invece questa mattina. L’ultima decisione, in ogni caso, verrà presa nelle prossime ore.

Foto: Twitter personale Kroos