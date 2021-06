Kroos: “Davo per scontato che Ramos sarebbe rimasto al Real. E’ il miglior capitano che abbia mai avuto”

L’addio al Real Madrid da parte di Sergio Ramos continua a suscitare reazioni, l’ultimo a parlare è stato Toni Kroos. Il giocatore tedesco ha analizzato la partenza del capitano nel podcast ‘Einfach mal Luppen’ e ha assicurato che fino all’ultimo era fiducioso che il difensore centrale sarebbe rimasto al Real Madrid. Ecco le sue parole, riportate da MundoDeportivo:

“Era lì da 16 anni, non conosco il Real Madrid senza Sergio Ramos. Non mi aspettavo che un giocatore così non finisse la carriera al Real, mi aspettavo che restasse. Ad essere sincero, non credevo che sarebbe arrivato alla fine. Tutti sanno che queste cose a volte dipendono dalle trattative, ma davo per scontato che sarebbe rimasto”.

“Non so dove andrà, ma sono sicuro che prenderà la decisione giusta. I sette anni che sono stato con lui sono stati incredibili, come giocatore e come persona. Ramos non è solo un giocatore di prim’ordine, è anche il miglior capitano che abbia mai avuto perché ha sempre lottato per la sua squadra dentro e fuori dal campo”, ha concluso Kroos.

Foto: Twitter Real Madrid