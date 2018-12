Kroos confessa: “Io allenatore? Assolutamente no, non voglio vivere più in questo modo”

Toni Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista rilasciata ai microfoni di Esquire soffermandosi sul futuro dopo il ritiro dal calcio giocato: “Non voglio diventare un allenatore, assolutamente no. Non voglio avere la stessa vita di adesso, viaggiando sempre, senza essere mai a casa, senza fermarmi a viaggiare, non essere solo a casa. Poi da allenatore è ancora peggio, perché un allenatore deve sempre prendersi cura di tutta la squadra. Cosa farò? Non lo so, non ho avuto tanto tempo per pensarci visto che ho iniziato a 16 anni ad allenarmi con il Bayern, per poi debuttare in Prima squadra a 17 anni”.

Foto: Kroos Twitter personale