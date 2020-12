Kroos: “Ci manca la fortuna, loro hanno segnato al primo tiro”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, dopo la sconfitta in Champions League ha parlato ai microfoni di Movistar+. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Sconfitta? E ‘difficile così, perché abbiamo giocato un buon primo tempo. Abbiamo controllato tutto creando buone occasioni. Dobbiamo segnare, alla fine nel loro primo gol noi abbiamo aiutato molto. Non abbiamo iniziato male la partita, ma è un po’ quello che succede in questa stagione. Dobbiamo segnare prima, perché nelle partite che abbiamo segnato per primi abbiamo avuto un’altra fiducia nella partita. Se segna per primo l’avversario ci costa tutto di più. Manca la fortuna, noi non abbiamo segnato e loro hanno segnato al primo tiro. Girone? Non abbiamo altra scelta che vincere l’ultima partita e vedere come finisce la partita del M’Gladbach contro l’Inter, se non vince il Borussia, è tutto nelle nostre mani.”

Foto: twitter personale Kroos