Kroos chiarisce: “Non ero contrario al taglio degli stipendi, non sono stato compreso”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, chiarisce la sua posizione in merito al taglio degli stipendi attraverso il proprio account Twitter: “Una riduzione dello stipendio è come una donazione a fondo perduto o nei confronti del club. Sono a favore del taglio, ma per cose sensate. È possibile che non sia stato tradotto bene o che qualcuno non voglia capire. Dal primo momento, la mia opinione è questa: se possiamo aiutare i lavoratori e le aree del club, vedo logico rinunciare a parte del nostro salario, cosa che è stata comprovata”.