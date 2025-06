Krol conferma: “Lang talento vero. Napoli è il posto giusto per esplodere”

27/06/2025 | 09:42:05

Ormai non è più un segreto: da tempo il Napoli è al lavoro per assicurarsi Noa Lang, talento brillante e imprevedibile, capace di incantare persino una leggenda come Ruud Krol, che alla Gazzetta dello Sport non ha nascosto il suo entusiasmo. L’ex difensore ha tracciato un profilo entusiasta del fantasista del PSV: «Parliamo di un giocatore molto forte, perfetto per il calcio del Napoli. È un talento autentico, pronto a esplodere definitivamente, e sappiamo che qui in passato altri suoi colleghi hanno fatto proprio questo salto». Krol ha poi ricordato il ruolo decisivo avuto da Lang nella rincorsa al titolo del PSV: «La rimonta in campionato, culminata con il sorpasso sull’Ajax – proprio il mio Ajax – porta anche la sua firma. Ha segnato, servito assist e lasciato un’impronta determinante. E, soprattutto, ha dimostrato di sapere come si vince». Sulle possibili analogie con Dries Mertens, Krol precisa: «Sono giocatori molto diversi. Dries amava attaccare la profondità ed era già più completo quando arrivò. Si è reinventato centravanti e ha segnato tantissimo. Lang invece è un esterno puro, velocissimo con la palla e anche nel pensiero. Sa creare superiorità numerica, ma se ha un punto debole è la fase difensiva». Chiusura affidata a una nota di fiducia: «Sarà Conte a insegnargli ciò che manca. E Napoli potrebbe davvero essere il posto giusto per completare la sua maturazione».

Foto: twitter personale