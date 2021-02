Kristoffersen: il Pescara non era ai dettagli, la Salernitana sì. E ha chiuso

Julian Kristoffersen è il colpo post mercato della Salernitana, nostra esclusiva di ieri, appena 24 ore dopo la conclusione delle trattative ufficiali. Ma con gli svincolati si può andare no stop, ovviamente, e la Salernitana lo ha fatto. Contrariamente al Pescara che, appena 24 o 36 ore prima, non era ai dettagli e neanche vicino ai dettagli come avevano raccontato.

La verità viene sempre fuori e cancella tutto il resto: il blitz della Salernitana – a fine mercato – è stato decisivo, stiamo parlando di un ragazzo del ‘97, l’attaccante entrerà nelle rotazioni di Castori. E la Salernitana ci crede, eccome, visto che Kristoffersen ha firmato un contratto di tre anni e mezzo.

Foto: Logo Salernitana