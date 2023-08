Kristiansen si avvicina al Bologna

Il Bologna è pronto a finalizzare una nuova operazione in entrata. Il club felsineo, infatti, è molto vicino all’acquisto di Victor Kristiansen. Classe 2002, nazionalità danese, Kristiansen è un terzino sinistro che attualmente milita nel Leicester City. Cresciuto nel settore giovanile del Copenaghen, resta in patria per tre anni collezionando ben 51 presenze nonostante la sua giovane età. Nell’ultima sessione invernale di mercato è stato dunque acquistato dalle Foxes per circa 17 milioni di sterline. Ha esordito anche in Nazionale maggiore. Giovanni Sartori si è mosso velocemente per il terzino, vicinissimo dunque all’arrivo in Italia.

Foto: Instagram Kristiansen