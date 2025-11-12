Kristensen: “Rientro? Spero tra 2-3 settimane. Zaniolo ci sta dando tanto”

12/11/2025 | 20:49:49

Thomas Kristensen, difensore dell’Udinese, ha parlato a Sky del momento in casa friulana, e sul suo infortunio.

Queste le sue parole: “Non so quando rientrerò di preciso, l’obiettivo è due-tre settimane”. È stata dura rimanere fuori? “Sì, molto. È sempre duro avere un infortunio, ma si ha anche tempo per imparare cose che non hai tempo di studiare quando giochi ogni fine settimana e ti alleni ogni giorno”.

Cosa hai imparato? “Principalmente ho lavorato in palestra, sulla forza e sull’esplosività”. L’attaccante più forte incontrato in Italia? “Thuram, penso”.

Hai visto l’Udinese da fuori, che idea ti sei fatto della squadra? “Sta crescendo, da fuori vedo una squadra con tanta armonia, che gioca in un modo chiaro. Sembra più chiaro rispetto all’anno scorso, penso che in questa fase siamo più capaci nel tenere la palla”.

Zaniolo e Atta grandi protagonisti. “Sono giocatori forti. Sapevamo cosa potesse fare Zaniolo, ha qualità e deve essere in forma per poterle esprimere: ci sta arrivando. Atta è migliorato in maniera incredibile, è bravissimo”.

