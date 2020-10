Krause: “Voglio un Parma come il mio vino, puro e frizzante”

Kyle Krause, nuovo presidente del Parma, in un’intervista ai microfoni di La Repubblica, ha parlato del suo arrivo al Parma. Queste le sue parole: “Vorrei un Parma come il mio vino Alta Langa Zero, con zero zuccheri aggiunti, puro al cento per cento. E naturalmente frizzante. Un club in crescita continua, con giocatori che arrivano in prima squadra dal vivaio, con uno stadio nuovo, moderno, coperto e adatto all’avventura emotiva dei fan. Covid? Questo flagello finirà, ma dobbiamo seguire i protocolli. Lo sport è minacciato dal virus, ma non dobbiamo mollare. La salute viene comunque prima di tutto. Io da mesi non stringo la mano a nessuno e non tolgo mai la mascherina. Mi sento un po’ italiano, il mio sangue lo è e nel mio sangue c’è il calcio. Ho un club anche nell’Iowa, seconda divisione, avrei potuto comprare l’Albese però sognavo la serie A: voglio restarci a lungo e costruire.”

Foto: twitter Parma