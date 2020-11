Krause: “In tre mesi abbiamo sperimentato, adesso attacchiamo”

Il presidente del Parma, Kyle Krause, in un tweet nella notte, ha mandato un messaggio ben diretto ai suoi. Queste le parole del numero uno dei ducali: “In soli 3 mesi, abbiamo sperimentato una quantità straordinaria di cambiamenti. Nuovo allenatore, direttore sportivo, proprietario, giocatori. Stiamo cambiando il modo in cui giochiamo. Non più 3-5-2, da qui in avanti attacchiamo. Stiamo diventando più forti, siamo qui per un progetto a lungo termine”.

In just 3 months, we have experienced an extraordinary amount of change.



New coach, sporting director, owner, players. We are changing how we play. No more 3-5-2, from here on out we attack.



We are getting stronger. We are here for the long-term.

#ForzaParma 💛💙

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) November 24, 2020