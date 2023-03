Krause: “In Serie B non sempre la rosa migliore dà garanzie di promozione”

Il prtesidente del Parma, Kyle Krause, ha parlato alla Gazzetta di Parma in merito alla stagione difficilissima degli emiliani, che partivano con ambizioni di promozione diretta mentre al momento si ritrovano a margine della zona playoff.

Queste le sue parole: “Sicuramente la Serie B di quest’anno è più difficile e particolare, lo avevo detto già nei primi giorni del ritiro estivo. Non sempre la rosa con il valore più alto dà garanzia di promozione e mi riferisco alle difficoltà delle squadre retrocesse che vivono quanto capitato a noi lo scorso anno. Questo è un campionato pieno di insidie, lungo, ma io sono abituato a mettere a disposizione tutto ciò che serve per vincere. Il percorso intrapreso, sotto l’aspetto tecnico e non solo, è di lungo periodo ma si può già affermare che sia positivo: i tifosi e la città di Parma meritano che la loro squadra giochi nella massima competizione, e farò di tutto per raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti. Un voto alla stagione? Dare un voto oggi alla squadra sarebbe parziale e non corretto, perché mancano ancora 11 partite al termine della regular season e ci sono ancora tanti punti da poter conquistare”.

Foto: sito Parma