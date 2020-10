Krause: “Il brand Parma è eccezionale. L’Inter un modello da seguire”

In una lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali della Serie A, il presidente del Parma, Kyle Krouse si è raccontato, parlando dell’amore per l’Italia, dei progetti per il futuro, del rinnovo dello Stadio Tardini e l’emozione unica che sarà entrare a San Siro.

Queste le sue parole: “I miei bisnonni sono venuti dalla Sicilia fino in America tanti anni fa, ma io amo ancora tutto dell’Italia. Io e mia moglie ci siamo sposati in Italia; fa parte della mia vita e di tutto ciò che faccio. Acquistare il Parma era la scelta giusta per tanti motivi: prima di tutto la comunità di Parma è fantastica, la città è bellissima, il cibo è ottimo, la gente meravigliosa qui. Il club ha una grande storia anche dal punto di vista internazionale e dato che il calcio italiano è conosciuto in tutto il mondo, il brand Parma è eccezionale. E’ un sogno che si avvera, una grande opportunità”.

USA e l’amore per l’Italia: “Amano tutti il calcio, amano tutti l’Italia esattamente come me. Rocco Commisso si sente libero di dire quel che pensa e abbiamo parlato un po’ insieme; ho imparato da lui, mi ha aiutato. Vogliamo che la Serie A sia un bel campionato, ci vogliamo affrontare la domenica, ma essere amici dopo. Voglio imparare da tutti e anche soprattutto dall’Inter che ha un brand mondiale”

Una battuta finale ovviamente non può mancare sulla sfida in programma domani a San Siro contro l’Inter: “Non abbiamo mai perso a San Siro. Sento la pressione ma sarà divertente. E’ un palco importante. Mi ricordo che molti anni fa sono andato con mia moglie a San Siro per vederlo anche solo da fuori: un vero tempio del calcio. Poter entrare in questa cattedrale dello sport sarà fantastico. Non avrei mai pensato che mi sarebbe capitato da presidente. Mi gusterò ogni singolo momento, sarà fantastico, speciale”.

