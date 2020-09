Krause conferma: “Pronti ad annunciare altri acquisti. Ho fiducia in Liverani”

Dopo la sconfitta rimediata nel derby dell’Emilia contro il Bologna, il presidente del Parma Kyle Krause ha twittato annunciando nuovi colpi in entrata (proprio ieri, ben sei nomi in orbita Parma): “Una sconfitta dura contro il Bologna ma ho fiducia in Marcello Carli e in mister Liverani. Abbiamo un piano e lo seguiremo. Abbiamo altri acquisti da annunciare. Velocemente! Il Parma è qui per restare in Serie A per sempre”.

A tough loss to Bologna but I have confidence in Marcello Carli and in Coach Liverani.

We have a plan. We will follow it. We have more signings to announce. Velocemente!@1913parmacalcio is here to stay in Serie A per sempre.

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) September 29, 2020