Krause: “Chivu era la nostra prima scelta, racchiude tutto ciò che cercavamo”

A dare il benvenuto al nuovo allenatore del Parma, Cristian Chivu, durante la conferenza stampa di presentazione, è stato il presidente Krause. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare Pecchia per il suo lavoro e per la promozione, augurandogli in bocca al lupo per il futuro. Qui oggi presentiamo il nuovo allenatore, sono entusiasta di aver portato a Parma quella che era la mia prima scelta. Racchiude tutto ciò che stavamo cercando in un allenatore. Mi basta citare il solo fatto che Cristian a 21 anni era già leader in una squadra importante come l’Ajax. La prima volta che ci siamo confrontati abbiamo capito di avere la stessa filosofia. Auguro a lui un grande successo, il suo successo sarà anche il nostro. Darò a lui tutto il supporto necessario affinché questo possa essere realizzato”.

FOTO: X Krause