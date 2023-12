Kratzig: “Prestito? Farò quello che riterrà più giusto il Bayern”

In una lunga intervista concessa a Kicker, il giovane del Bayern Monaco Frans Kratzig, fresco di rinnovo fino al 2027 con i bavaresi, ha aperto alla possibilità di lasciare il Bayern in gennaio, per trovare più continuità altrove: “Se il Bayern dice che ha bisogno di me nella seconda parte della stagione, allora alle 7 del mattino sarò sulla porta e dirò: ‘Eccomi’ . – Se entrambe le parti lo vogliono, invece, si potrà pensare anche al prestito”, ha spiegato.

Foto: Instagram Kratzig