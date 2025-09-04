Ufficiale: il River Plate cede Kranevitter al Karagumruk

Attraverso i propri canali ufficiali, il Fatih Karagumruk, club di Super Lig (Turchia) ha annunciato l’acquisto di Matias Kranevitter. Di seguito, la nota della società: “Il nostro club ha raggiunto un accordo per una stagione con il centrocampista Matias Kranevitter, proveniente dal River Plate. Kranevitter ha disputato complessivamente 8 stagioni con il River Plate e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche le maglie di club prestigiosi come Atletico Madrid, Siviglia, Zenit e Monterrey. Ha collezionato 9 presenze con la nazionale maggiore dell’Argentina. Con il River Plate ha vinto 8 trofei, con lo Zenit 3 e con il Monterrey 2. Inoltre, vanta esperienze in Champions League, Europa League e Supercoppa UEFA. Diamo il benvenuto a Matias Kranevitter nella nostra famiglia e gli auguriamo tanto successo con la nostra maglia rossonera”.

Foto: X Karagumruk