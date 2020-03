Kramer: “Quando tutto questo passerà, apprezzeremo ciò che davamo per scontato”

In Germania, attualmente, quasi tutte le squadre sono ferme. Fra di essere, il Borussia Monchengladbach, come ha raccontato Christoph Kramer, centrocampista del club e della Nazionale tedesca e Campione del Mondo 2014: “In realtà non sono un grande dell’allenamento a casa, ma attualmente è l’unico modo sensato per tenersi in forma. – ha detto al sito ufficiale del club – Sono molto fortunato ad essermi appena trasferito. C’è molto da fare: imballare le scatole e disimballarle di nuovo. Certo, ho dovuto fare molto da solo perché nessun amico poteva aiutarmi. Fortunatamente, non mi sono ancora davvero annoiato. Al momento viviamo tutti un po ‘più consapevolmente. Improvvisamente ci rendiamo conto di quanto velocemente qualcosa può cambiare. Nessuno avrebbe pensato che un giorno saremmo entrati in una situazione del genere. Quando questo momento sarà passato, apprezzeremo le cose che in precedenza avevamo dato per scontato.”

Foto: Kicker