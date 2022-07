Kragl: “Perché ho lasciato Avellino? Non sanno gestire un vero professionista”

Oliver Kragl centrocampista tedesco, con grande esperienza anche in Serie B, a febbraio aveva firmato fino al 30 giugno con l’Avellino, in Serie C. Il giocatore da pochi giorni è ormai ex Avellino, non avendo rinnovato il contratto con gli irpini e non le ha mandate a dire alla società.

Tramite le proprie storie su Instagram, il giocatore ha risposto alla domanda di un tifoso, sul perché non fosse stato riconfermato dal club e la sua risposta è stata: “Perché non sapevano gestire un vero professionista”.

Una risposta piccata anche sulla città di Avellino. Ad una ulteriore domanda, su quale consiglio dare ai prossimi giocatori biancoverdi, Kragl dice: “Devono stare attenti a quale agenzia affittano casa, e soprattutto da chi. La gente fa di tutto per rubare qualche spiccio” e scrive anche di contattarlo in privato per i nomi delle società immobiliari dove non andare.

Insomma non una bella pubblicità per la città di Avellino e sulla società irpina. E sul futuro non esclude un ritorno a Frosinone o a Foggia, dove ha già giocato.

Insomma, un addio non proprio idilliaco con l’Avellino per Kragl. Il tedesco era uno dei pochi che i tifosi speravano potesse rimanere fino alla fine.

Foto: Twitter Foggia