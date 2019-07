Kragl, niente Serie A. L’agente conferma: “Per noi il Benevento…”

Il futuro di Oliver Kragl, salvo clamorose sorprese, non sarà in Serie A. L’esterno del Foggia, ormai in uscita dal club rossonero a parametro zero dopo le recenti vicissitudini societarie, è pronto a sposare il progetto del Benevento. La conferma arriva direttamente da Matteo Materazzi, agente del calciatore, intervenuto così alle ore 16 ai microfoni de Il Sannio Quotidiano: “Per noi una piazza come Benevento vale la Serie A”, le sue parole di totale apertura alle destinazione giallorossa.

Foto: Twitter ufficiale Foggia