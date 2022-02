Kragl-Latina, la grande sorpresa di domenica diventa realtà

Oliver Kragl al Latina: ora non è una sorpresa, siamo ai dettagli. Domenica scorsa lo era, vi parlavamo di una super offerta in arrivo per l’esterno tedesco svincolato classe 1990. Il Latina era uscito allo scoperto dopo il naufragio della trattativa con il Padova per il cambio di direttore sportivo (da Sogliano a Mirabelli). E ha mantenuto il vantaggio per un colpo di spessore in Serie C è che giustifica ulteriormente le ambizioni del club laziale.

Foto: Twitter Foggia