Kozminski: “Zielinski sta ancora soffrendo per il Covid. Non ha recuperato”

Dal ritiro della nazionale polacca, il vice-presidente della Federazione, Marek Kozminski, ha parlato del momento dei suoi, soffermandosi su Zielinski e sulla prossima sfida decisiva con l’Italia per la qualificazione alla fase finale di Nations League.

Queste le sue parole rilasciate a Radio Kiss Kiss: “Zielinski può fare ancora meglio perché le sue doti calcistiche, tecniche e umane lo mette nella posizione di fare di più. Ci troviamo in un momento delicato perché non è in forma e ieri s’è visto con l’Ucraina. Piotr sta ancora soffrendo dopo la positività al coronavirus e si vede che la sua condizione fisica non è delle migliori. Non è come un normale infortunio, dove si stabilisce un tempo di recupero e poi torni come prima. Purtroppo il Covid lascia anche strascichi successivi, non a tutti, ma spesso lo fa. Con l’Ucraina ha giocato un’ora e quand’è uscito è apparso distrutto. Il 2021 sarà il suo anno però, basta rimettersi in forma. Ha sofferto parecchio con il Covid, ma credo sia normale”.

Sulla sfida all’Italia: “Sarà una grande partita, probabilmente decisiva per la qualificazione alla fase finale della Nations League. Non sarà facile, l’Italia sta facendo bene, ma anche noi siamo pronti per questo appuntamento importante”.

Foto: Daily Express